Стерлинг в крайне грубой форме оскорбил Яна
Поделиться
Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг в грубой форме ответил на слова россиянина Петра Яна по поводу переноса их поединка с марта на апрель.
«На самом деле, нам сказали, что бой перенесён на 9 апреля, чтобы у них была резервная копия, когда ты снова выйдешь, сучка», — говорил ранее Ян.
«Тот факт, что ты просто бредишь, полагая, что другой боец старается как-то оттянуть бой, щекочет мои яйца больше, чем когда я уроню их тебе на лицо 9 апреля. Можешь продолжать говорить, но будет забавно, когда я буду мочиться тебе в лицо со всего маху», — написал Стерлинг в своём «твиттере».
Ранее Ян высказался о переносе боя со Стерлингом, признавшись, что это никак не повлияет на его подготовку.
Новость по темеЯн прокомментировал решение UFC о переносе боя со Стерлингом
Комментарии
- 12 января 2022
-
11:45
-
11:06
-
10:54
-
10:34
-
10:03
-
09:49
-
09:14
-
08:52
-
07:56
-
05:17
-
01:18
-
00:48
-
00:38
- 11 января 2022
-
23:39
-
23:26
-
22:08
-
21:58
-
21:39
-
20:45
-
20:22
-
19:26
-
19:02
-
18:51
-
18:21
-
18:01
-
17:18
-
17:09
-
16:30
-
15:37
-
15:04
-
14:48
-
14:16
-
12:51
-
11:31
-
10:25
Партнерский контент