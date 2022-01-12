Дастин Порье: жду звонка

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье разместил новый пост в своём «твиттере».



«Жду звонка», — написал Порье.



Ранее сообщалось, что Порье выразил согласие провести бой с соотечественником Нейтом Диазом. В последний раз Дастин сражался на турнире UFC 269, где ему противостоял бразилец Чарльз Оливейра. Бой завершился победой Оливейры за счёт удушающего приёма.

Что касается Диаза, то он последний бой провёл на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.