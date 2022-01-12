Владимир Минеев: чёрный пояс по карате — начало нового большого пути моей жизни

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в «инстаграме», где рассказал о значимости карате в своём профессиональном становлении.
«На зимней школе РНФКК Шиханом Ипатовым мне был вручён чёрный пояс по карате. Мой путь в единоборствах начинался именно с карате. Чёрный пояс — окончание особенного этапа моей жизни и начало нового большого пути», — написал Минеев.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Владимира Минеева в «Инстаграме».
Последний бой Минеев провёл на турнире AMC Fight Nights 105, где во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.
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