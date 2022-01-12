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Владимир Минеев: чёрный пояс по карате — начало нового большого пути моей жизни

Владимир Минеев: чёрный пояс по карате — начало нового большого пути моей жизни
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в «инстаграме», где рассказал о значимости карате в своём профессиональном становлении.

«На зимней школе РНФКК Шиханом Ипатовым мне был вручён чёрный пояс по карате. Мой путь в единоборствах начинался именно с карате. Чёрный пояс — окончание особенного этапа моей жизни и начало нового большого пути», — написал Минеев.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Владимира Минеева в «Инстаграме».

Последний бой Минеев провёл на турнире AMC Fight Nights 105, где во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

Исмаилову и Минееву пора идти в Bellator. Третий бой нужно провести именно там – за титул Исмаилову и Минееву пора идти в Bellator. Третий бой нужно провести именно там – за титул
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