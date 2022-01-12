Топурия отреагировал на снятие Евлоева с их боя и бросил вызов другому бойцу

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия дал комментарий после новости о снятии с их поединка россиянина Мовсара Евлоева.

«Плохие новости! Мовсар снялся с боя. Мы знали, что это произойдёт. Дэн Иге, ты готов к битве? Дай мне знать как можно скорее. Надеюсь, что встретимся 22 января. Погнали!» — написал Топурия в своём «твиттере».



Напомним, Евлоев и Топурия должны были провести бой 22 января 2022 года на турнире UFC 270.



Мовсар выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, cпустя несколько дней после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.

Топурия в последнем поединке одолел американского бойца Райана Холла. Бой проходил на UFC 264.