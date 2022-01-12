Топурия отреагировал на снятие Евлоева с их боя и бросил вызов другому бойцу

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия дал комментарий после новости о снятии с их поединка россиянина Мовсара Евлоева.
«Плохие новости! Мовсар снялся с боя. Мы знали, что это произойдёт. Дэн Иге, ты готов к битве? Дай мне знать как можно скорее. Надеюсь, что встретимся 22 января. Погнали!» — написал Топурия в своём «твиттере».
Напомним, Евлоев и Топурия должны были провести бой 22 января 2022 года на турнире UFC 270.
Мовсар выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, cпустя несколько дней после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.
Топурия в последнем поединке одолел американского бойца Райана Холла. Бой проходил на UFC 264.
- 12 января 2022
-
13:56
-
13:18
-
13:10
-
12:57
-
11:45
-
11:06
-
10:54
-
10:34
-
10:03
-
09:49
-
09:14
-
08:52
-
07:56
-
05:17
-
01:18
-
00:48
-
00:38
- 11 января 2022
-
23:39
-
23:26
-
22:08
-
21:58
-
21:39
-
20:45
-
20:22
-
19:26
-
19:02
-
18:51
-
18:21
-
18:01
-
17:18
-
17:09
-
16:30
-
15:37
-
15:04
-
14:48