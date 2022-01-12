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Топурия отреагировал на снятие Евлоева с их боя и бросил вызов другому бойцу

Топурия отреагировал на снятие Евлоева с их боя и бросил вызов другому бойцу
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Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия дал комментарий после новости о снятии с их поединка россиянина Мовсара Евлоева.

«Плохие новости! Мовсар снялся с боя. Мы знали, что это произойдёт. Дэн Иге, ты готов к битве? Дай мне знать как можно скорее. Надеюсь, что встретимся 22 января. Погнали!» — написал Топурия в своём «твиттере».

Напомним, Евлоев и Топурия должны были провести бой 22 января 2022 года на турнире UFC 270.

Мовсар выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, cпустя несколько дней после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.

Топурия в последнем поединке одолел американского бойца Райана Холла. Бой проходил на UFC 264.

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Евлоев снялся с поединка с Топурией на турнире UFC 270
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