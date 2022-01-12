Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арестован известный боец ММА из Казахстана

Арестован известный боец ММА из Казахстана
Комментарии

Боец из Казахстана Арман Оспанов рассказал, что его соотечественника Нурбергена Шарипова арестовали на 15 суток.

«Друзья, на 15 суток посадили нашего друга Нурбергена Шарипова. Но он проходит по административному делу», — написал Оспанов в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. Изначально они вспыхнули в городе Жанаозене, после чего быстро распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

Ранее стали известны подробности о состоянии 33-летнего бойца Куата Хамитова, задержанного ОМОНом за выражение позиции по поводу происходящего в Казахстане. Хамитова осмотрели врачи, выявив у него многочисленные повреждения.

Новость по теме
Названы подробности состояния бойца Куата Хамитова, задержанного ОМОНом в Казахстане
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022