Арестован известный боец ММА из Казахстана
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Боец из Казахстана Арман Оспанов рассказал, что его соотечественника Нурбергена Шарипова арестовали на 15 суток.
«Друзья, на 15 суток посадили нашего друга Нурбергена Шарипова. Но он проходит по административному делу», — написал Оспанов в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. Изначально они вспыхнули в городе Жанаозене, после чего быстро распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
Ранее стали известны подробности о состоянии 33-летнего бойца Куата Хамитова, задержанного ОМОНом за выражение позиции по поводу происходящего в Казахстане. Хамитова осмотрели врачи, выявив у него многочисленные повреждения.
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