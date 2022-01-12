Арестован известный боец ММА из Казахстана

Боец из Казахстана Арман Оспанов рассказал, что его соотечественника Нурбергена Шарипова арестовали на 15 суток.



«Друзья, на 15 суток посадили нашего друга Нурбергена Шарипова. Но он проходит по административному делу», — написал Оспанов в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. Изначально они вспыхнули в городе Жанаозене, после чего быстро распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

Ранее стали известны подробности о состоянии 33-летнего бойца Куата Хамитова, задержанного ОМОНом за выражение позиции по поводу происходящего в Казахстане. Хамитова осмотрели врачи, выявив у него многочисленные повреждения.