Лиана Джоджуа: сейчас нет любви к спорту, как раньше. Я могу зарабатывать чем-то другим

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа рассказала, что не испытывает такой же любви к спорту, как раньше.
«Нужды в боях как таковой нет. Раньше я этим занимались, потому что очень сильно любила, мне это очень нравилось. Я выросла как девушка и человек, будучи в спорте. Можно сказать, что он меня воспитал на протяжении 10 лет. Мне было 17, когда я пришла в единоборства, и могу чётко сказать, что всё, что было до этого, это детство. Кто-то уже к этому возрасту начинает помогать семье или строит свою семью. Я же была беззаботным ребёнком.
Сейчас у меня такой любви к этому спорту нет, как раньше. Как бы это ужасно ни звучало, но мы все вырастаем и со временем это становится работой, а не любовью. Я считаю, что могу ещё чем-то другим зарабатывать, у меня есть другие идеи, что я могу сделать», — сказала Лиана в YouTube-канале «Разрешите вас перебить | ММА, UFC».
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