Кормье: бой с Дариушем будет трудным для любого бойца, даже для Махачева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал комментарий по поводу предстоящего боя между Бенеилом Дариушем и Исламом Махачевым.

«Я думаю, это отличный бой. Мне кажется, что Бенеил Дариуш — очень сложный соперник для любого, даже для такого парня, как Ислам, который так доминирует, но на самом деле я думаю, что Махачев — лучший в мире. А когда ты лучший в мире, ты должен пройти через всех, независимо от того, кого они ставят перед тобой. Ты должен пройти через них и победить, и я очень надеюсь, что он именно так и поступит. Сложный бой, я думаю, что Бенеил хорош как никто другой, но я просто верю, что Ислам абсолютно лучший», — приводит слова Кормье Sportskeeda.

Напомним, бой между Махачевым и Дариушем состоится в ночь с 26 на 27 февраля в рамках UFC Fight Night.