Кормье: если Чимаев победит Гилберта Бёрнса, будет трудно отказать ему в титульном бое

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Хамзат Чимаев получит титульный бой, если победит Гилберта Бёрнса.

«Это фантастический бой, я имею в виду, что это тот бой, который заставляет вас волноваться. Есть бои претендентов, которые интересны, но это тот бой, который заставляет тебя волноваться. Если Чимаев победит Гилберта Бёрнса, будет трудно отказать ему в титульном бое, и я думаю, что это будет жаркое противостояние — он и Камару Усман», — приводит слова Кормье Sportskeeda.

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.