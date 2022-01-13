Президент ONE не против боя с Даной Уайтом

Президент сингапурской организации, проводящей бои по смешанным боевым искусствам ONE Championship Чатри Ситйодтонг оставил открытой возможность поединка с боссом UFC Даной Уайтом.
Ранее команда социальных сетей ONE опубликовала видео с тренировками Чатри и вопросом: «Кто хочет увидеть бой Чатри против Даны». Ситйодтонг настаивает на том, что сообщение и его ответ — «пришлите мне адрес» — были исключительно шутливыми, но он охарактеризовал Уайта в плане управления UFC и работы с бойцами.
Ситйодтонг рассказал, что считает Уайта выдающимся бизнесменом. Однако, сам Ситйодтонг постоянно тренируется и в хорошей физической форме для своих 50 лет и готов к бою.
«Я не всегда согласен с тем, как он поступает, но очевидно, что он превратил UFC в феноменальную компанию, тут нет никаких «если», «и» или «но». Но я не думаю, что он знает что-то о боевых искусствах, я не думаю, что он знает что-то о боях. Я вышел из сообщества боевых искусств, я вышел из среды боевых искусств, и я отношусь к своим спортсменам на равных», — привёл слова Ситйодтонга портал MMA Fighting.
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