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«Мне нужен мой мозг». Артём Лобов рассказал, как травмы повлияли на его уход из спорта

«Мне нужен мой мозг». Артём Лобов рассказал, как травмы повлияли на его уход из спорта
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Экс-боец UFC Артём Лобов, недавно объявивший о завершении карьеры, высказался на предмет того, как травмы повлияли на его уход из спорта.

«Мне 35. Я подумал, что если мне снова придётся начинать заново и пытаться работать над чем-то, то я ведь буду становиться всё старше и старше. Время немного на меня давит. Другой причиной было повреждение головного мозга. Это проходило в новостях в последние пару лет.

Это то, на что я, конечно, обращал много внимания, и я понял, что мне понадобится моё здоровье. Я, вероятно, не заработаю достаточно денег боями, чтобы прожить всю жизнь, поэтому мне придётся делать что-то еще, поэтому для этого мне нужен хороший, работающий мозг», — приводит слова Лобова MMA Fighting.

Напомним, Лобов завершил карьеру после поединка на голых кулаках с профессиональным боксёром Денисом Беринчиком.

Ранее Артём рассказал, что может заставить его вернуться в спорт.

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