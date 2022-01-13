«Мне нужен мой мозг». Артём Лобов рассказал, как травмы повлияли на его уход из спорта

Экс-боец UFC Артём Лобов, недавно объявивший о завершении карьеры, высказался на предмет того, как травмы повлияли на его уход из спорта.
«Мне 35. Я подумал, что если мне снова придётся начинать заново и пытаться работать над чем-то, то я ведь буду становиться всё старше и старше. Время немного на меня давит. Другой причиной было повреждение головного мозга. Это проходило в новостях в последние пару лет.
Это то, на что я, конечно, обращал много внимания, и я понял, что мне понадобится моё здоровье. Я, вероятно, не заработаю достаточно денег боями, чтобы прожить всю жизнь, поэтому мне придётся делать что-то еще, поэтому для этого мне нужен хороший, работающий мозг», — приводит слова Лобова MMA Fighting.
Напомним, Лобов завершил карьеру после поединка на голых кулаках с профессиональным боксёром Денисом Беринчиком.
Ранее Артём рассказал, что может заставить его вернуться в спорт.
- 13 января 2022
-
09:44
-
09:19
-
08:59
-
05:10
-
00:17
- 12 января 2022
-
23:16
-
22:34
-
21:27
-
21:01
-
20:28
-
20:10
-
19:04
-
18:35
-
17:56
-
17:24
-
17:10
-
16:22
-
15:54
-
15:23
-
14:07
-
13:56
-
13:18
-
13:10
-
12:57
-
11:45
-
11:06
-
10:54
-
10:34
-
10:03
-
09:49
-
09:14
-
08:52
-
07:56
-
05:17
-
01:18