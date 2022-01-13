Нассурдин Имавов проведёт бой с Келвином Гастелумом на UFC 273
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Французский боец UFC дагестанского происхождения Нассурдин Имавов встретится с американцем Келвином Гастелумом на турнире UFC 273, который состоится 9 апреля.
В своём последнем бою, который прошёл в ноябре 2021 года, 26-летний Нассурдин Имавов одержал победу техническим нокаутом. Его соперником был Эдмен Шахбазян (США).
Всего на его счету 11 побед и 3 поражения. На данный момент он занимает 12-ю строчку рейтинга в дивизионе среднего веса.
Келвин Гастелум в последний раз выходил в октагон в конце лета 2021. Он выступал в главном бою турнира UFC Вегас 34, а его соперником был другой американец Джаред Каннонье, который одержал победу единогласным решением судей.
Гастелуму 30 лет и он имеет рекорд 16-8.
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