Нассурдин Имавов проведёт бой с Келвином Гастелумом на UFC 273

Французский боец UFC дагестанского происхождения Нассурдин Имавов встретится с американцем Келвином Гастелумом на турнире UFC 273, который состоится 9 апреля.

В своём последнем бою, который прошёл в ноябре 2021 года, 26-летний Нассурдин Имавов одержал победу техническим нокаутом. Его соперником был Эдмен Шахбазян (США).

Всего на его счету 11 побед и 3 поражения. На данный момент он занимает 12-ю строчку рейтинга в дивизионе среднего веса.

Келвин Гастелум в последний раз выходил в октагон в конце лета 2021. Он выступал в главном бою турнира UFC Вегас 34, а его соперником был другой американец Джаред Каннонье, который одержал победу единогласным решением судей.

Гастелуму 30 лет и он имеет рекорд 16-8.