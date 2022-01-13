«Моё колено меня подвело». Стерлинг упал, танцуя после тренировки
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Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг выложил видео своего танца, в конце которого он упал.
«Моё колено меня подвело», — объяснил падение Стерлинг.
Напомним, следующий бой Стерлинг проведёт с россиянином Петром Яном.
Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.
Их встреча доложна состояться на турнире UFC 273 и стать соглавным поединком спортивного мероприятия. Соревнования запланированы на 9 апреля и должны пройти в Бруклине (США), однако место может измениться.
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