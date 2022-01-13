Флойда Мейвейзера обвиняют в пособничестве криптовалютным мошенникам

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер стал объектом коллективного иска, в котором утверждается, что он и другие знаменитости сыграли роль в криптовалютной афере, обманув инвесторов.

В иске, который был подан 7 января в окружной суд США по Центральному округу штата Калифорния, утверждается, что известный боксер, влиятельная Ким Кардашьян и бывший форвард НБА Пол Пирс участвовали в схеме «pump-and-dump», в рамках которой они убеждали своих поклонников покупать токены EthereumMax. Как утверждается в иске, это искусственно повышало цену криптовалюты, позволяя звёздам продавать свою долю с наибольшей прибылью, при этом оставляя своих поклонников ни с чем.

Согласно иску, Мейвезер неоднократно рекламировал EthereumMax в период, предшествовавший его выставочному поединку с Логаном Полом 6 июня 2021 года.



26 мая 2021 года EthereumMax объявил в пресс-релизе, что это единственная форма криптовалюты, принимаемая для онлайн-покупателей билетов на бой Мейвезер-Пол. Сайт обещал покупателям билетов подписанные перчатки Мейвезера и шанс принять участие в лотерее, чтобы посетить официальную вечеринку после боя боксёра.