Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Харди: я просил большой вызов для последнего боя по контракту — мне дали Олейника

Харди: я просил большой вызов для последнего боя по контракту — мне дали Олейника
Комментарии

Американский тяжеловес UFC Грег Харди дал комментарий по поводу предстоящего боя с Алексеем Олейником.

Я всегда участвую в больших кардах, я всегда развлекаю толпу. Я просил большой вызов для последнего боя по контракту — мне дали Олейника. Но мы не выбираем, мы просто дерёмся и прокладываем себе путь наверх.

Я сражаюсь за свою работу с тех пор, как попал сюда. Ничто не гарантировано в UFC, ничто не гарантировано в НФЛ, так что это моя дорога, и мне очень комфортно на ней.

Это бизнес. Самое крутое во мне то, что я так долго занимался бизнесом. Многие из этих парней дрались всю свою жизнь и не занимались бизнесом. Я не думаю, что проиграю этот бой», — приводит слова Харди BJ Penn.

Бой между Харди и Олейником состоится в ночь с 22 на 23 января.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022