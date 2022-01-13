Харди: я просил большой вызов для последнего боя по контракту — мне дали Олейника
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Американский тяжеловес UFC Грег Харди дал комментарий по поводу предстоящего боя с Алексеем Олейником.
Я всегда участвую в больших кардах, я всегда развлекаю толпу. Я просил большой вызов для последнего боя по контракту — мне дали Олейника. Но мы не выбираем, мы просто дерёмся и прокладываем себе путь наверх.
Я сражаюсь за свою работу с тех пор, как попал сюда. Ничто не гарантировано в UFC, ничто не гарантировано в НФЛ, так что это моя дорога, и мне очень комфортно на ней.
Это бизнес. Самое крутое во мне то, что я так долго занимался бизнесом. Многие из этих парней дрались всю свою жизнь и не занимались бизнесом. Я не думаю, что проиграю этот бой», — приводит слова Харди BJ Penn.
Бой между Харди и Олейником состоится в ночь с 22 на 23 января.
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