Чикадзе — о Волкановски: со мной у него не будет никакого шанса

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе поделился мнением об Александре Волкановски.
«Думаю, он хорош, но не думаю, что у него чемпионский уровень. Он провёл хороший бой с Брайаном Ортегой, и у него получился хороший первый поединок с Холлоуэем. Второй бой Максу он уже проиграл. Думаю, со мной у него не будет никаких шансов. Я его нокаутирую. Какие шансы у него в стойке? Он маленький. В грэпплинге? Не думаю, что он лучше», — сказал Чикадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
В последнем поединке Чикадзе одержал победу над представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Их бой состоялся в ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 35 и стал главным событием вечера. Поединок завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут. Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и 7-я в UFC при двух поражениях.
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