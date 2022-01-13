Чикадзе — о Волкановски: со мной у него не будет никакого шанса

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе поделился мнением об Александре Волкановски.

«Думаю, он хорош, но не думаю, что у него чемпионский уровень. Он провёл хороший бой с Брайаном Ортегой, и у него получился хороший первый поединок с Холлоуэем. Второй бой Максу он уже проиграл. Думаю, со мной у него не будет никаких шансов. Я его нокаутирую. Какие шансы у него в стойке? Он маленький. В грэпплинге? Не думаю, что он лучше», — сказал Чикадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

В последнем поединке Чикадзе одержал победу над представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Их бой состоялся в ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 35 и стал главным событием вечера. Поединок завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут. Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и 7-я в UFC при двух поражениях.