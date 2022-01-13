«Приэльбрусье!» Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию с братом Фёдором со сборов, которые проходили несколько лет назад в Приэльбрусье.



«Приэльбрусье!», — подписал архивную фотографию Емельяненко.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последнем поединке Александр проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.



В 2022 году российский боец планирует провести минимум два поединка. Соперниками Александра могут стать исполонитель Джиган и депутат законодательного собрания городского округа Сочи Джефф Монсон.