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«Приэльбрусье!» Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором

«Приэльбрусье!» Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию с братом Фёдором со сборов, которые проходили несколько лет назад в Приэльбрусье.

«Приэльбрусье!», — подписал архивную фотографию Емельяненко.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последнем поединке Александр проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

В 2022 году российский боец планирует провести минимум два поединка. Соперниками Александра могут стать исполонитель Джиган и депутат законодательного собрания городского округа Сочи Джефф Монсон.

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