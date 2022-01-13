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Хельвани: Макгрегор, Адесанья, Диас, Нганну могут покинуть UFC в 2022-м, будет интересно

Хельвани: Макгрегор, Адесанья, Диас, Нганну могут покинуть UFC в 2022-м, будет интересно
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Известный комментатор ММА Ариэль Хельвани дал комментарий по поводу того, что у многих звёзд UFC в 2022 году истекает контракт с организацией.

«Еще одна интересная история на 2022 год – контракт Исраэля Адесаньи. Ситуация пока не такая, как у Нейта Диаза, у него осталось ещё пару боев, но будет интересно наблюдать за тем, как будут развиваться события. В 2022 году мы можем столкнуться с потенциальным сценарием, когда у Иззи истечёт контракт, у Диаза истечет контракт, у Конора Макгрегора истечет контракт, и у Фрэнсиса Нганну истечёт контракт. Задумайтесь об этом на секунду. Эти большие имена могут покинуть UFC в 2022 году. Нас ждут интересные времена», — сказал Хельвани на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

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