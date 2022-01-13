Евлоев — о Топурии: бой рано или поздно состоится, там мы с него и спросим за оскорбления

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев обратился к подписчикам в «инстаграме» после своего снятия с боя против грузинца Илии Топурии.

«Я заболел новым коронавирусом. К сожалению, зараза настигла меня на завершающей стадии моего трех месячного тренировочного сбора перед самым боем. Нужно излечить болезнь, а затем пройти реабилитацию для восстановления дыхательной способности легких. На все воля Всевышнего. Самое досадное для меня это то, что не смог порадовать всех тех кто ждал этого боя. Обещаю сделать всё, чтобы быстрее вернутся в октагон. Буду тренироваться еще упорнее.



Тем временем, мой соперник продолжает оскорбления, которые сам начал. Бой рано или поздно состоится, там мы с него и спросим», — написал Евлоев.

Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, cпустя несколько дней после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.