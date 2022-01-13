«Начинаю сам себя бояться». Магомед Исмаилов опубликовал видео своей работы в стойке

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил видео в своём «инстаграме», где показал работу в стойке.

«Я потихонечку начинаю сам себя бояться», — подписал видео боец.

Публикация доступна в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

Исмаилов в последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.



Следующий бой Магомед проведёт с Александром Шлеменко летом в рамках турнира RCC. Шлеменко также предыдущий раз появлялся в клетке в октябре. На турнире лиги Eagle FC он по очкам победил Артура Гусейнова.