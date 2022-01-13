«Смотрю, тебя на улыбку потянуло». Хабиб пошутил над Абубакаром Нурмагомедовым

Абубакар Нурмагомедов разместил фотографию в своём «инстаграме» вместе с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и известным спортивным менеджером Али Абдель-Азизом.

«Старшие братья. Единственная фотка, где Абдель-Азиз не улыбается», — подписал фото Абубакар.

«Смотрю, тебя на улыбку потянуло», — ответил ему Хабиб.

Публикация доступна в «инстаграме» Абубакара Нурмагомедова.

Последним поединком в карьере Хабиба Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.