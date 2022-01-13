«Сезон набора массы». Дастин Порье удивил подписчиков своими крупными габаритами

Американский боец UFC Дастин Порье опубликовал новое фото в своём «инстаграме». Дастин показал на фото свою актуальную физическую форму.

Подписчики удивились, насколько серьёзно Порье набрал массу тела, и отметили в комментариях возможный переход американца в полусреднюю весовую категорию. Ранее Порье уже высказывался о своём возможном переходе в другой дивизион.



Ранее сообщалось, что Порье выразил согласие провести бой с соотечественником Нейтом Диазом. В последний раз Дастин сражался на турнире UFC 269, где ему противостоял бразилец Чарльз Оливейра. Бой завершился победой Оливейры за счёт удушающего приёма.



Что касается Диаза, он последний бой провёл на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.