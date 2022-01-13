Виталий Кличко: как бывший солдат я готов защищать свою страну. На передовой

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов защищать Украину на фронте.



«Наш восточный сосед недоволен нашим решением стать частью европейской семьи. Мы не хотим возвращаться обратно в СССР. Мы были в СССР и видим своё будущее в составе европейской семьи. Мистер Путин с этим не согласен. У них есть идея восстановить Советский Союз, но мы не хотим возвращаться в СССР. Мы видим своё будущее в качестве свободной демократической страны.



Как бывший офицер я провёл много времени в бывшей армии. Как бывший солдат я готов защищать свою страну, охранять независимость и территориальную целостность Украины. Сражался бы я? Да, конечно, на передовой», — сказал Виталий Кличко в интервью CNN.



Последний поединок Виталий Кличко провёл в сентябре 2012 года, победив Мануэля Чарра. Всего на счету украинского боксёра 45 побед (в том числе 41 нокаутом) и два поражения.