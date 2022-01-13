Эдди Хирн считает, что Тайсон Фьюри может освободить титул по версии WBC
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Промоутер Диллиана Уайта Эдди Хирн рассказал о процессе организации поединка с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Судя по моей информации, я не врю, что в текущей юридической ситуации с иском Диллиана Уайта, Фьюри подерётся без пояса WBC. Тайсон Фьюри может делать всё, что захочет. Если Фьюри захочет освободить титул, то, думаю, он сможет подраться 26 марта.
Я не знаю, хочет ли он отказаться от титула. Ценность всегда в том, чтобы владеть чемпионскими поясами и стать абсолютным чемпионом. Я не знаю, почему организация боя с Уайтом занимает так много времени, потому что это очень классный поединок для британского бокса. Это огромный поединок», — цитирует Хирна BoxingMews24.
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