Кроуфорд подал в суд на Top Rank и обвинил Боба Арума в расизме

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд подал иск против своей бывшей промоутерской компании Top Rank, сообщает BoxingScene. Сумма, которую требует Кроуфорд от компании, составляет $ 10 млн.



Кроме того, Кроуфорд выдвинул обвинения в расизме против главы Top Rank Боба Арума, основываясь на его высказываниях о его убыточности, в расовой дискредитации и «неравном обращении с афроамериканским бойцом».



«Сегодня Арума считают сварливым белым стариком из-за его расистских слов и ущерба репутации чёрным боксёрам. Это заканчивается тем, что пострадавшие спортсмены боятся заговорить и лишиться возможности выступать на протяжении срока действия соглашения с компанией, которое может достигать пяти-семи лет», — говорится в исковом заявлении Кроуфорда.