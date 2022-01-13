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Кроуфорд подал в суд на Top Rank и обвинил Боба Арума в расизме

Кроуфорд подал в суд на Top Rank и обвинил Боба Арума в расизме
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд подал иск против своей бывшей промоутерской компании Top Rank, сообщает BoxingScene. Сумма, которую требует Кроуфорд от компании, составляет $ 10 млн.

Кроме того, Кроуфорд выдвинул обвинения в расизме против главы Top Rank Боба Арума, основываясь на его высказываниях о его убыточности, в расовой дискредитации и «неравном обращении с афроамериканским бойцом».

«Сегодня Арума считают сварливым белым стариком из-за его расистских слов и ущерба репутации чёрным боксёрам. Это заканчивается тем, что пострадавшие спортсмены боятся заговорить и лишиться возможности выступать на протяжении срока действия соглашения с компанией, которое может достигать пяти-семи лет», — говорится в исковом заявлении Кроуфорда.

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