«Начинаем пахать». А. Емельяненко поздравил подписчиков с прошедшими праздниками
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма». Емельяненко поздравил подписчиков с прошедшими праздниками и отметил, что возвращается к тренировочному процессу.
«Всех с прошедшими праздниками. Начинаем пахать», — подписал фотографию Александр Емельяненко.
В последнем поединке Александр проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.
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