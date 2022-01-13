«Начинаем пахать». А. Емельяненко поздравил подписчиков с прошедшими праздниками

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма». Емельяненко поздравил подписчиков с прошедшими праздниками и отметил, что возвращается к тренировочному процессу.



«Всех с прошедшими праздниками. Начинаем пахать», — подписал фотографию Александр Емельяненко.

В последнем поединке Александр проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.