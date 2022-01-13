«Умышленное вымогательство». Боб Арум прокомментировал иск Теренса Кроуфорда

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал подачу иска Теренсом Кроуфордом и обвинения со стороны боксёра в расизме.
«Иск Кроуфорда против Top Rank довольно поверхностный. Его мерзкие обвинения в расизме совершенно не оправданы. Всю свою жизнь я провёл среди чемпионов, которые были чёрными, латиноамериканцами и прочее. Нисколько не сомневаюсь, что суд посмотрит на иск только как на умышленное вымогательство», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.
Напомним, сумма, которую требует Кроуфорд от компании, составляет $ 10 млн. Кроме того, Кроуфорд выдвинул обвинения в расизме против главы Top Rank Боба Арума, основываясь на его высказываниях о его убыточности, в расовой дискредитации и «неравном обращении с афроамериканским бойцом».
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