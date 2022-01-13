Макгрегор отреагировал на то, что он зарабатывает $ 8,6 млн за минуту в октагоне

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на подсчёты, согласно которым он стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2021 году по соотношению заработка и времени, проведённого на спортивной площадке.
Макгрегор в 2021 году провёл два поединка с Дастином Порье. По оценкам экспертов, каждая минута в октагоне принесла Конору $ 8,6 млн.
«Ух ты! $ 8,6 млн в минуту в 2021 году!» — написал в своём «инстаграме» Макгрегор.
В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
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