Олейник снялся с боя с Харди на UFC 270. Его заменит молдавско-украинский боец Спивак

44-летний российский боец Алексей Олейник (59-15-1 MMA, 8-6 UFC), выступающий в тяжёлом весе UFC, отказался от боя с представителем США Грегом Харди (7-4 MMA, 4-4 UFC) на турнире UFC 270, запланированном в ночь с 22 на 23 января. Об этом сообщает MMAJunkie.

Как отмечает источник, в промоушене уже нашли замену россиянину – им станет 26-летний молдавско-украинский боец Сергей Спивак (13-3 MMA, 4-3 UFC).

В последний раз Спивак дрался в сентябре, потерпев поражение техническим нокаутом в первом раунде от Тома Аспиналла. До неудачи Спивак шёл с серией из трёх побед – над Олейником, Джаредом Вандераа и Карлосом Фелипе.

Между тем Харди, бывший игрок НФЛ, потерпел поражение нокаутом от Тая Туйвасы и Марчина Тыбуры в своих последних двух поединках.

С изменением состава главный кард UFC 270 теперь включает в себя:

Фрэнсис Нганну – Сириль Ганн (титульный бой в тяжёлом весе);

Брэндон Морено – Дэйвисон Фигейреду (титульный бой в наилегчайшем весе);

Грег Харди – Сергей Спивак;

Саид Нурмагомедов – Коди Стаманн.