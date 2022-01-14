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Дана Уайт назвал следующего соперника Камару Усмана

Дана Уайт назвал следующего соперника Камару Усмана
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, кто станет следующим соперником американскому бойца нигерийского происхождения в полусреднем весе Камару Усману.

«Леон Эдвардс на 100 процентов следующий против Камару Усмана», — передал слова Уайта портал BJ Penn.

После победы Камару Усмана над Колби Ковингтоном на UFC 268, многие ожидали, что британский боец ямайского происхождения в полусредней весовой категории Эдвардс будет следующим в очереди. Но Дана Уайт не подтвердил это, особенно после того, как российский боец Хамзат Чимаев одержал крупную победу на UFC 267 на 4-й минуте боя и намекнул на возможный бой с Усманом.

Однако теперь президент UFC подтвердил, что Эдвардс будет следующим, кто бросит вызов «Нигерийскому кошмару» за его пояс.

Напомним, Камару Усман уже побеждал Эдвардса в UFC в 2015 году. Усман победил решением судей, и это было последнее поражение британца.

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