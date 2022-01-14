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Ислам Махачев: 2021-й был плодотворный. 2022-й должен быть урожайный

Ислам Махачев: 2021-й был плодотворный. 2022-й должен быть урожайный
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30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме».

«2021-й был плодотворный. 2022-й должен быть урожайный», — написал Ислам.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с 31-летним новозеландским бойцом Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

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