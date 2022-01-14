Ислам Махачев: 2021-й был плодотворный. 2022-й должен быть урожайный
Поделиться
30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме».
«2021-й был плодотворный. 2022-й должен быть урожайный», — написал Ислам.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».
Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с 31-летним новозеландским бойцом Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.
Комментарии
- 14 января 2022
-
09:46
-
09:16
-
08:58
-
05:46
-
01:30
-
00:46
- 13 января 2022
-
23:47
-
22:48
-
21:53
-
20:52
-
19:57
-
18:12
-
17:57
-
16:57
-
16:33
-
15:44
-
14:54
-
13:56
-
13:18
-
13:11
-
13:03
-
12:52
-
11:55
-
11:45Чикадзе назвал лучших боксёров в UFC Эксклюзив
-
10:48
-
09:44
-
09:19
-
08:59
-
05:10
-
00:17
- 12 января 2022
-
23:16
-
22:34
-
21:27
-
21:01
-
20:28
Партнерский контент