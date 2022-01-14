В UFC подтвердили бой Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля

Пресс-служба промоушена UFC подтвердила, что бой американских бойцов Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона состоится. Соответствующий пост был размещён на официальной странице UFC в «Инстаграме».
Поединок Масвидаля и Ковингтона станет главным событием турнира UFC 272, который пройдёт 5 марта.
Фото можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме».
Напомним, последний бой Масвидаль провёл с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Противостояние стало главным событием турнира UFC 261, прошедшем в Джексонвилле (США) в апреле прошлого года. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал на настил без сознания.
Ковингтон в последний раз также сражался с Усманом. Их поединок состоялся в ноябре 2021 года и завершился победой Камару.
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