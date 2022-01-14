Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC подтвердили бой Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля

В UFC подтвердили бой Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля
Комментарии

Пресс-служба промоушена UFC подтвердила, что бой американских бойцов Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона состоится. Соответствующий пост был размещён на официальной странице UFC в «Инстаграме».

Поединок Масвидаля и Ковингтона станет главным событием турнира UFC 272, который пройдёт 5 марта.

Фото можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме».

Напомним, последний бой Масвидаль провёл с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Противостояние стало главным событием турнира UFC 261, прошедшем в Джексонвилле (США) в апреле прошлого года. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал на настил без сознания.

Ковингтон в последний раз также сражался с Усманом. Их поединок состоялся в ноябре 2021 года и завершился победой Камару.

Бойцы против социализма. В UFC подерутся главные фанаты Трампа — Масвидаль и Ковингтон Бойцы против социализма. В UFC подерутся главные фанаты Трампа — Масвидаль и Ковингтон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022