«Хабиб с ними очень дружен». Шлеменко — о шансе заключить контракт с UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о возможности подписания контракта с промоушеном UFC.
«Контракт с UFC в случае победы над Одиловым? Насчёт договорённостей — у меня не такие плотные отношения с организацией Eagle FC. Может быть, они у них есть. Честно, я затрудняюсь сказать. Могу просто предположить, что любой, по сути, чемпион сразу подписывается.
Всё-таки я довольно медийный боец не только в России, но и в Северной Америке. У меня больше 10 боёв в главных событиях на одном из федеральных каналов. Поэтому как гипотетическое предположение – почему нет? Тем более Хабиб очень дружен с организацией UFC, и мне кажется, реально это сделать», – сказал Шлеменко в интервью на канале «РБ Спорт: Единоборства» в YouTube.
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