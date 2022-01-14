Пол отреагировал на то, что Нганну больше не намерен драться в UFC по текущему контракту

24-летний американский блогер и боксёр Джейк Пол отреагировал на заявление франко-камерунского бойца UFC Фрэнсиса Нганну. Ранее тот говорил, что больше никогда не будет драться за призовые по своему текущему контракту, так как считает, что ему мало платят. Фрэнсис рассчитывает на повышение зарплаты.



«Я больше не буду драться за $ 500 000 или $ 600 000. С этим покончено», — говорил Нганну.



«Дай же этому человеку то, чего он хочет, Дана. Скоро у меня кое-что будет», — написал Пол на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Нганну будет защищать свой пояс против бывшего товарища по команде, француза Сириля Гана в главном событии турнира UFC 270, который состоится в Анахайме в следующую субботу, 22 января.

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