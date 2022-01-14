Новичок UFC Борщёв назвал лучших боксёров в ММА

Российский боец ММА Вячеслав Борщёв, который в ночь с 15 на 16 января дебютирует в UFC, рассказал, кого считает лучшим боксёром среди бойцов ММА.



«Честно говоря, сложно сказать. Знаете, я не так плотно следил за миром ММА, чтобы выделять среди них лучших боксёров. Из того, что я наблюдал, у Макгрегора неплохой бокс. Хорошим ударником могу назвать Андерсона Силву. Джон Джонс мне нравится, но он вообще всё умеет. Кондит был крутым ударником. Из старой школы я бы отметил Рэмпейджа Джексона. Мне очень нравился Чак Лидделл. У них хороший бокс, неплохой, не то чтобы они прям круты в боксе, а просто неплохой. Потому тяжело кого-то выделить.



Но вот я сейчас вспомнил про Россию. Наверное, лучший боксёр на сегодняшний день — Петя Ян, чуть не вылетело из головы. Самая классная фишка у Петра, что он достиг такого уровня в ММА, что может использовать свой бокс, не стесняясь. То есть, например у меня, особенно когда был первый бой в ММА с хорошим борцом, я вообще не мог использовать руки, не мог ударить. Только я бью руками, а он в ноги лезет и всё. А Пётр настолько уверенно себя чувствует, что он подстроил свой стиль под это, что он спокойно пользуется руками», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.