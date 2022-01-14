«Дни пролетают очень быстро». Минеев опубликовал большой пост с философскими мыслями

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев опубликовал новый пост в своём «инстаграме».
«Друзья, как часто в суете повседневной жизни мы путаем приоритеты, нам кажется, что мы должны завоевать этот мир, добиться многого в карьере, суметь реализовать себя — и это правильно!
⠀
Но при этом мы забываем, что наша жизнь — это непредсказуемая штука и есть ценности, которые гораздо важнее всех достижений! Это наша семья!
⠀
Дни пролетают очень быстро и дети вырастают, но как же хочется иногда остановить время, чтобы насладиться мгновением, провести больше времени с семьёй, наблюдать за тем, как улыбается твой ребёнок. Увидеть улыбку жены, почувствовать её мягкие руки. Обнять маму, поговорить с отцом!
⠀
Как часто мы не замечаем того, что на самом деле самое важное! К сожалению, мы начинаем ценить только тогда, когда уже поздно!
⠀
Друзья, уделите время своим близким не в праздник, не в день рождения или Новый год, а просто в обычный день. Пообщайтесь с близкими, обнимите их и знайте, это самое дороге, что есть у вас на земле!
⠀
Согласны?» — написал Минеев в своём «инстаграме».
Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.
- 14 января 2022
-
17:31
-
17:05
-
16:35
-
16:16
-
15:52
-
15:13
-
14:45
-
13:15
-
13:02
-
12:38
-
11:41
-
11:03
-
10:48
-
09:46
-
09:16
-
08:58
-
05:46
-
01:30
-
00:46
- 13 января 2022
-
23:47
-
22:48
-
21:53
-
20:52
-
19:57
-
18:12
-
17:57
-
16:57
-
16:33
-
15:44
-
14:54
-
13:56
-
13:18
-
13:11
-
13:03
-
12:52