«Дни пролетают очень быстро». Минеев опубликовал большой пост с философскими мыслями

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев опубликовал новый пост в своём «инстаграме».



«Друзья, как часто в суете повседневной жизни мы путаем приоритеты, нам кажется, что мы должны завоевать этот мир, добиться многого в карьере, суметь реализовать себя — и это правильно!

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Но при этом мы забываем, что наша жизнь — это непредсказуемая штука и есть ценности, которые гораздо важнее всех достижений! Это наша семья!

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Дни пролетают очень быстро и дети вырастают, но как же хочется иногда остановить время, чтобы насладиться мгновением, провести больше времени с семьёй, наблюдать за тем, как улыбается твой ребёнок. Увидеть улыбку жены, почувствовать её мягкие руки. Обнять маму, поговорить с отцом!

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Как часто мы не замечаем того, что на самом деле самое важное! К сожалению, мы начинаем ценить только тогда, когда уже поздно!

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Друзья, уделите время своим близким не в праздник, не в день рождения или Новый год, а просто в обычный день. Пообщайтесь с близкими, обнимите их и знайте, это самое дороге, что есть у вас на земле!

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Согласны?» — написал Минеев в своём «инстаграме».

Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.