Сайгид Изагахмаев победил Джеймса Накашиму на турнире ONE Championship

Российский боец смешанных единоборств Сайгид Изагахмаев одержал победу в поединке с Джеймсом Накашимой в рамках турнира One Championship Heavy Hitters. Бой завершился уже во втором раунде — Изагахмаев успешно провёл удушающий приём, благодаря чему смог досрочно завершить поединок.



Примечательно, что в углу россиянина должен был находиться экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, однако он заразился коронавирусом. В настоящее время Хабиб находится на карантине в своём гостиничном номере в Сингапуре, где и проходит турнир лиги One Championship.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Видео доступно на странице ONE Championship в «Инстаграме».

Для Изагахмаева эта победа стала 20-й в карьере при двух поражениях. Он выиграл третий бой подряд.



Накашима потерпел третье поражение в карьере. Примечательно, что он проиграл все три последних поединка.