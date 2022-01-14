Сайгид Изагахмаев победил Джеймса Накашиму на турнире ONE Championship

Российский боец смешанных единоборств Сайгид Изагахмаев одержал победу в поединке с Джеймсом Накашимой в рамках турнира One Championship Heavy Hitters. Бой завершился уже во втором раунде — Изагахмаев успешно провёл удушающий приём, благодаря чему смог досрочно завершить поединок.
Примечательно, что в углу россиянина должен был находиться экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, однако он заразился коронавирусом. В настоящее время Хабиб находится на карантине в своём гостиничном номере в Сингапуре, где и проходит турнир лиги One Championship.
Права на видео принадлежат ONE Championship. Видео доступно на странице ONE Championship в «Инстаграме».
Для Изагахмаева эта победа стала 20-й в карьере при двух поражениях. Он выиграл третий бой подряд.
Накашима потерпел третье поражение в карьере. Примечательно, что он проиграл все три последних поединка.
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