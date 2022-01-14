Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов переносит коронавирус без осложнений и может выйти из карантина в отеле досрочно, если сдаст отрицательные ПЦР-тесты. Об этом сообщили представители команды Хабиба Нурмагомедова.
«Болезнь Хабиба протекает в лёгкой форме, повышенной температуры и осложнений нет.
Хабиб может досрочно выйти из карантина при наличии определённого количества тестов», — цитирует ТАСС представителя команды российского спортсмена.
Напомним, последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.
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