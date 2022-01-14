Результаты взвешивания UFC Вегас 46: Каттар и Чикадзе показали равный вес

В ночь с 15 на 16 января в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 46, главным событием которого станет титульный бой между Кэлвином Каттаром и Гигой Чикадзе.
В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой участники главного события показали одинаковый вес.
UFC Вегас 46. Взвешивание
Основной кард
Келвин Каттар (66,22 кг) — Гига Чикадзе (66,22 кг)
Джейк Коллье (119,98 кг) — Чейз Шерман (113,4 кг)
Рожерио Бонторин (56,93 кг) — Брэндон Ройвал (56,93 кг)
Кэтлин Чукагян (57,15 кг) — Дженнифер Майа (57,15 кг)
Вячеслав Борщёв (70,31кг) — Дакота Буш (70,53 кг)
Билл Алджео (65,77 кг) — Йоандерсон Брито (66 кг).
Предварительный кард
Джозеф Холмс (84,14 кг) — Джейми Пикетт (83,69 кг)
Рамиз Брахимай (77,34 кг) — Курт Макги (77,11 кг)
Кевин Крум (65,77 кг) — Брайан Келлехер (65,54 кг)
Ти Джей Браун (70,31 кг) — Чарльз Роса (70,76 кг).
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