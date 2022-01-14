Дана Уайт объяснил, почему не выбрал Генри Сехудо в соперники Волкановски

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не выбрал экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Генри Сехудо в качестве соперника чемпиона промоушена в полулёгком весе Александра Волкановски. Напомним, с боя с Волкановски снялся Макс Холлоуэй, его заменит Корейский Зомби.
«Я могу сказать вам вот что: у нас был вариант с Корейским Зомби. Этот парень, Сехудо, он на пенсии. Сколько лет его не было? И он хочет прийти и просто подраться за титул с Волкановски? У нас есть такие парни, как Корейский Зомби, Джош Эмметт, Гига Чикадзе, которые будут драться в эти выходные. У нас есть ребята, которые выступают трижды в год и продвигаются наверх. Если Сехудо думал, что он просто может завершить карьеру, а затем вернуться и прыгнуть в любую весовую категорию, чтобы подраться с чемпионом, то это так не работает», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.
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