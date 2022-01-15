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Грег Харди снялся с предстоящего боя со Спиваком из-за травмы пальца

Грег Харди снялся с предстоящего боя со Спиваком из-за травмы пальца
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Американский боец смешанных единоборств Грег Харди рассказал о страшной травме пальца и снятии с поединка с молдавско-украинским бойцом Сергеем Спиваком на предстоящем UFC 270.

«Первая трансляция UFC в 2022 году получила ещё один удар», — сообщил портал MMA Fighting.

Бывший игрок НФЛ Харди опубликовал фотографию травмы в своём «инстаграме», а также сообщил, что больше не будет участвовать в турнире 22 января.

Изменения произошли через день после того, как Спивак был заявлен в качестве замены Алексея Олейника, который был вынужден отказаться от запланированного поединка с Харди по неустановленным причинам.

UFC 270 пройдёт в Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, и будет возглавлен боем за титул чемпиона в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом.

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