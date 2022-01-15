О'Мэлли оценил решение UFC не делать бой Яна и Стерлинга главным событием турнира

Американский боец UFC Шон О'Мэлли высказался о решении UFC сделать бой австралийца Александра Волкановски с корейским бойцом смешанных единоборств Чон Чхан Соном (Корейским Зомби) главным событием турнира UFC 273. Поединок россиянина Петра Яна с представителем США Алджэмейном Стерлингом промоушен решил сделать соглавным событием спортивного шоу.
«Соперник, который должен был драться в главном бою, выбыл. И что после этого? Поединок Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга так и не стал главным событием. Похоже, оба недостаточно велики для этого. Но это так странно. Ведь дивизион, в котором они сражаются, лучший в UFC», — сказал О'Мэлли на своём канале в YouTube.
Напомним, ранее американский боец UFC Макс Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором он должен был встретиться с Волкановски, из-за травмы. UFC 273 запланирован на 9 апреля.
- 15 января 2022
-
10:18
-
09:23
-
05:15
-
00:40
- 14 января 2022
-
23:58
-
22:28
-
21:51
-
21:15
-
21:02
-
19:41
-
18:55
-
17:31
-
17:05
-
16:35
-
16:16
-
15:52
-
15:13
-
14:45
-
13:15
-
13:02
-
12:38
-
11:41
-
11:03
-
10:48
-
09:46
-
09:16
-
08:58
-
05:46
-
01:30
-
00:46
- 13 января 2022
-
23:47
-
22:48
-
21:53
-
20:52
-
19:57