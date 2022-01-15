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О'Мэлли оценил решение UFC не делать бой Яна и Стерлинга главным событием турнира

О'Мэлли оценил решение UFC не делать бой Яна и Стерлинга главным событием турнира
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Американский боец UFC Шон О'Мэлли высказался о решении UFC сделать бой австралийца Александра Волкановски с корейским бойцом смешанных единоборств Чон Чхан Соном (Корейским Зомби) главным событием турнира UFC 273. Поединок россиянина Петра Яна с представителем США Алджэмейном Стерлингом промоушен решил сделать соглавным событием спортивного шоу.

«Соперник, который должен был драться в главном бою, выбыл. И что после этого? Поединок Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга так и не стал главным событием. Похоже, оба недостаточно велики для этого. Но это так странно. Ведь дивизион, в котором они сражаются, лучший в UFC», — сказал О'Мэлли на своём канале в YouTube.

Напомним, ранее американский боец UFC Макс Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором он должен был встретиться с Волкановски, из-за травмы. UFC 273 запланирован на 9 апреля.

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