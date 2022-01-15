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«Я ей совсем не нравилась». Пенья рассказала, с кем хотела бы провести бой

«Я ей совсем не нравилась». Пенья рассказала, с кем хотела бы провести бой
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Боец ММА Джулианна Пенья назвала соперницу, с которой очень хотела бы провести поединок. По словам Пеньи, ею является экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи.

«Мы не друзья и не даже не общаемся. Помню, ей действительно было трудно ладить со мной, я ей совсем не нравилась, потому что дружила с Мишей Тейт. Она была не самой дружелюбной. Но было бы здорово вернуть её в октагон. Было бы замечательно, если бы она вернулась в UFC и снова дралась.

Помню, когда мы выиграли The Ultimate Fighter, она сказала: «Ты устроишь мне более жёсткий бой, чем Миша Тейт, но, когда этот день наступит, я всё равно надеру тебе задницу». Я ей лишь сказала: «Посмотрим», — приводит слова Пеньи издание New York Post.

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