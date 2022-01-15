Джейк Пол попал в список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2021 года
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Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол заработал $ 45 млн в 2021 году. Около $ 5 млн блогер заработал в YouTube и социальных сетях, оставшуюся часть — за счёт бокса. Об этом сообщает Forbes.
Пол занял второе место в списке самых высокооплачиваемых звёзд YouTube за 2021 год и 20-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, опередив чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, который занимает 48-е место с $ 34 млн.
В 2021 году Пол провёл три боя. В апреле он нокаутировал бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена, в августе раздельным решением судей одолел бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, а затем отправил его же в нокаут в бою-реванше.
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