«Зависело от протеже». Коробов рассказал о противостоянии Ковалёва и Бетербиева

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Матвей Коробов вспомнил о противостоянии экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и нынешнего чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева.
«Лично свидетелем не был. Даже когда был бой на чемпионате России, насколько я наслышан, Сергей тогда победил. Я лично не видел, ничего сказать не могу. Что касается сборов, где-то Артур был лучше, где-то — Сергей. Это уже зависело от протеже, кто кого и как поддержит. Сказать, что Сергей не заслуживал победы, у меня язык не повернётся. Артур был молодой. Сергей был уже обстрелянный, опытный. Всё говорило о том, что победит Сергей. Но судьи приняли такое решение, тренеры… не буду углубляться, кто именно. Но, что есть, то есть», — рассказал Коробов в интервью, размещённом на канале «Студия Бокса Виктора Ялымова» в YouTube.
Сергей Ковалёв и Артур Бетербиев бились на чемпионате России 2007 года. Бетербиев вырвал победу в конце схватки, когда на последних секундах ему начислили ещё два очка. Ковалёв не раз говорил, что считает себя победителем того противостояния. В итоге на Олимпиаду в Пекине отправился Бетербиев.
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