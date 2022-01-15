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«Лучшего боя просто нельзя пожелать». Уайт — о предстоящем поединке Нганну и Гана

«Лучшего боя просто нельзя пожелать». Уайт — о предстоящем поединке Нганну и Гана
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Президент UFC Дана Уайт выразил мнение, что бой между чемпионом промоушена в тяжёлом весе, французом Фрэнсисом Нганну и его соотечественником Сирилем Ганом, возможно, станет самым большим в истории этого дивизиона.

«Это будет один из лучших, если не лучший поединок в супертяжёлом весе. Перед нами два парня, которые тренировались вместе, но потом поссорились и не любят друг друга. У одного из них невероятная нокаутирующая сила, другой двигается как боец среднего веса. Я бы сказал, что Сириль, вероятно, лучший тактический страйкер в истории. Лучшего боя просто нельзя пожелать. Они оба чемпионы. У одного есть титул, у другого — тоже титул, но временный», — приводит слова Уайта Middle Easy со ссылкой на его интервью, которое он дал на канале BT Sport в YouTube.

Напомним, бой Нганну и Гана состоится на турнире UFC 270.

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