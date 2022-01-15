Магомед Исмаилов: пришло время для новой версии меня

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в «инстаграме», рассказав, что всегда прислушивается ко мнению своих болельщиков.

«Каждое моё противостояние — это следствие ваших желаний. Вы говорите: «Хотим бой с ним», я вам организовываю бой именно с ним. Вы говорите: «Не хотим с ним», я откладываю это до тех пор, пока вы не захотите. В этом вопросе я всегда двигался с вами сообща.



Седина на моей бороде говорит только о том, что я стал мудрее. Пришло время для новой версии меня, скоро, совсем скоро. Вам всем я хочу пожелать быть победителями в своём деле, неважно, что скажут окружающие, важно, что вы будете с этим делать», — написал Исмаилов.

Ранее Исмаилов показал, как работает в стойке.