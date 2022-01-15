Магомед Исмаилов: пришло время для новой версии меня
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в «инстаграме», рассказав, что всегда прислушивается ко мнению своих болельщиков.
«Каждое моё противостояние — это следствие ваших желаний. Вы говорите: «Хотим бой с ним», я вам организовываю бой именно с ним. Вы говорите: «Не хотим с ним», я откладываю это до тех пор, пока вы не захотите. В этом вопросе я всегда двигался с вами сообща.
Седина на моей бороде говорит только о том, что я стал мудрее. Пришло время для новой версии меня, скоро, совсем скоро. Вам всем я хочу пожелать быть победителями в своём деле, неважно, что скажут окружающие, важно, что вы будете с этим делать», — написал Исмаилов.
Ранее Исмаилов показал, как работает в стойке.
Комментарии
- 15 января 2022
-
16:36
-
15:41
-
15:07
-
14:18
-
13:14
-
13:01
-
12:52
-
11:59
-
11:33
-
11:07
-
10:18
-
09:23
-
05:15
-
00:40
- 14 января 2022
-
23:58
-
22:28
-
21:51
-
21:15
-
21:02
-
19:41
-
18:55
-
17:31
-
17:05
-
16:35
-
16:16
-
15:52
-
15:13
-
14:45
-
13:15
-
13:02
-
12:38
-
11:41
-
11:03
-
10:48
-
09:46
Партнерский контент