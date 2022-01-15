Александр Емельяненко предупредил, что его именем прикрываются мошенники

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где рассказал, что его именем прикрываются злоумышленники, когда рассылают якобы от него сообщения следующего содержания: «Я разыграю среди вас полмиллиона рублей».
«Кто увидит такую рекламу — кидайте жалобу. Это мошенники! Мой гив завершён», — предостерёг подписчиков Александр.
В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.
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