Молдавский: хотелось бы подраться с Нганну или Ганом, но я для них сейчас мелковат

Российский боец Bellator Валентин Молдавский рассказал о возможности перехода в UFC.
«Вживую на турнирах UFC никогда не был, специально бы не поехал, но однажды была возможность. Сергей Спивак хотел взять меня секундантом. Я согласился, но он сдал положительный тест, поэтому наша поездка отложилась.
Могу ли выступить в UFC? Я об этом не думаю. Окажемся – не окажемся, пригласят – пойдём, не пригласят – не пойдём. Всё ведь от них зависит. Мы должны быть интересны, тогда может поступить предложение. Для меня попасть туда – это не цель. Вначале, да, хотелось биться там. Но сейчас я спокойнее к этому отношусь. Самому туда проситься – это не вариант. Хотелось бы подраться с Нганну или Ганом, но я для них сейчас мелковат, конечно», — цитирует Молдавского «Радио Зенит».
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