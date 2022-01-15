Джон Маккарти не поверил объяснениям Уайта об отказе Сехудо в титульном бое

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти раскритиковал президента UFC Дану Уайта за объяснение того, почему экс-чемпион лиги Генри Сехудо не мог получить титульный бой с Александером Волкановски после того, как Макс Холлоуэй выбыл из поединка.
«Значит, Генри Сехудо не дрался 617 дней. Жорж Сен-Пьер не дрался 1450 дней и получил титульный бой с Майклом Биспингом, не выступая в два раза дольше. Неужели Дана Уайт действительно считает, что Генри не может просто получить титульный поединок?» — написал Джон Маккарти в своём «твиттере».
«Да ладно, Дана Уайт, слышать правду больно?» — написал в своём «твиттере» Генри Сехудо, ретвитнув пост Маккарти.
Напомним, Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором должен был встретиться с Волкановски, из-за травмы. UFC 273 запланирован на 9 апреля.
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