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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Сайгида Изагахмаева на турнире One Championship

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Сайгида Изагахмаева на турнире One Championship
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу соотечественника Сайгида Изагахмаева в бою с Джеймсом Накашимой на турнире One Championship. Нурмагомедов должен был присутствовать на турнире в качестве углового Изагахмаева, однако заразился коронавирусом и остался в карантине в отеле в Сингапуре.

«Это было доминирующее выступление и отличный дебют в одной из лучших лиг мира One Championship. Ещё и бонус получил в первом бою. Ты сделал меня очень счастливым, брат. Но ещё больше радует, что с каждым боем ты становишься увереннее и сильнее.

Не за горами бой за пояс. Очень хороший старт для нашей команды в 2022 году. Дальше больше, как говорится», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Напомним, Изагахмаев одержал победу в поединке с Джеймсом Накашимой в рамках турнира One Championship Heavy Hitters. Бой завершился уже во втором раунде — Изагахмаев успешно провёл удушающий приём, благодаря чему смог досрочно завершить поединок.

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